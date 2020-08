"Przysięga". Oddali swoje życie sekcie. Aktorki opisują kulisy działania NXIVM

"Pragnęłam się zmienić"

W odcinku, który można już oglądać na platformie HBO GO, poznajemy Marka Vicente - filmowca, który w organizacji był ponad dekadę. Zwerbował do niej 27-letnią wtedy Sarę Edmondson - aktorkę, której nie udało się przebić wyżej w Hollywood. Grywała w filmach telewizyjnych (m.in. "At Home in Mitford") i serialach ("Are You Afraid of the Dark").