"The Idol" w ogniu krytyki. Twórcy serialu HBO drwią z zarzutów

Nowy serial twórcy kontrowersyjnej "Euforii" miał być mroczną satyrą o amerykańskim show-biznesie. Jak donoszą członkowie ekipy, "The Idol" gloryfikuje jednak to, co miał napiętnować. Z produkcją pożegnała się już reżyserka, która nakręciła większość scen "z kobiecej perspektywy". A jeden z gwiazdorów wbił szpilę krytykującej ich gazecie.