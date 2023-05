"Idol" HBO zmiażdżony przez krytykę. Zamiast kontrowersyjnego hitu będzie klapa?

Serial "Idol" to nowa produkcja twórcy głośnej "Euforii", który miał być mroczną satyrą o amerykańskim show-biznesie. Przedpremierowy pokaz odbył się na festiwalu w Cannes, gdzie publiczność oklaskiwała go na stojąco. Ale gdy przyszło do pisania recenzji, krytycy byli bezlitośni.