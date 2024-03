Fani będą musieli poczekać. Co dalej z "Euforią"?

Wygląda więc na to, że opóźnienie wynika z ciągle trwającego etapu tworzenia tekstowej podstawy serialu. – [Sam Levinson jest] osobą, która pisze i przepisuje, pisze i przepisuje jeszcze raz, ponieważ myślę, że zmaga się z tym, co ważne. On natychmiast reaguje na bolączki świata. Jedyne, co mogę ci powiedzieć, to że jest bardzo zainteresowany egzystencjalnym pytaniem, kim jesteśmy teraz. Nasze dusze. Właśnie to chce ustalić w trzecim sezonie – powiedział w wywiadzie dla "GQ" Colman Domingo, nominowany w tym roku do Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie "Rustin" George'a C. Wolfe'a, który w "Euforii" wcielał się w Alego.