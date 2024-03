Rafał Patyra "tonął w kłamstwie". Żona dowiedziała się o zdradzie od ciężarnej kochanki

Joanna Patyra wyznała, że po rozmowie z kochanką od razu zadzwoniła do mężą i powiedziała: "Jeśli chcesz, możesz wrócić". - I dziś sobie uświadomiłam, że to była łaska, bo ja powinnam być tak wkurzona, poraniona - mówiła żona prezentera, która przez długi czas nie rozumiała swojego zachowania. Ale w końcu do niej dotarło, że wszystko to prowadziło do ocalenia rodziny, która dziś jest blisko Boga i może dawać świadectwo wiary.