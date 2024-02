"Express Republiki" liderem oglądalności. Patyra dziękuje Bogu

Po odejściu z TVP Rafał Patyra dołączył do zespołu TV Republika. 1 lutego poprowadził nowy program tej stacji – "Express Republiki", który jest nadawany codziennie o godzinie 16:55. To pora zbliżona do pasma emisji "Teleexpresu", który do grudnia 2023 roku Patyra prowadził w TVP 1.