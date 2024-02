Wyśmiał Hołownię. "Spokojna, elegancka kobieta, podduszała strażnika"

- To są poważne zarzuty, to jest marszałek Sejmu, poważny facet, druga osoba w państwie. (…) Możemy to sprowadzić do kabaretu. Może wyjść z założenia, że była minister zdrowia, pani poseł Katarzyna Sójka, spokojna, elegancka kobieta, podduszała rosłego, silnego, wysokiego mężczyznę, jakim jest funkcjonariusz straży marszałkowskiej, ale to rzeczywiście jest parodia, jakieś telewizyjne show, w który bierze udział marszałek Hołownia – podsumował Miłosz Kłeczek.