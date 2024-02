Skandaliczne słowa. "Pamiętajmy, kto stoi na czele polskiego rządu"

W programie "Mówi się…" emitowanym na antenie TV Republika, tak niedawno wyjaśniał genezę tego określenia: - Zaraz po tym, jak Donald Tusk zapowiedział, że wraca do polskiej polityki, to było kilka lat temu, zastanawiałem się, jak mam o nim opowiadać. Spośród tych wszystkich określeń, jakie przychodziły mi do głowy, większość do publicznego użycia się nie nadaje, z różnych powodów. Uzgodniliśmy, że jedynym, którego będę mógł używać jest właśnie to, "chyży rój.