Rafał Patyra pomstuje na MEN. Nie zapomni o zdrajcach

Rafał Patyra, kiedyś pracownik TVP, a obecnie TV Republika, skrytykował Ministerstwo Edukacji Narodowej za zmiany w programie nauczania historii, które podobno zamierza wprowadzić. Prezenter posunął się nawet do sugestii, że obecna władza dąży do wynarodowienia Polaków. Ale on, w swoim programie, będzie z tym walczył.