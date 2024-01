"Teleexpress" o WOŚP-ie. Zwróciła się tylko do jednego widza

W poniedziałek, 29 stycznia serwisy informacyjne były zdominowane przez podsumowania akcji WOŚP, która w poprzedzającą je niedzielę miała swój finał. Fundacja, której twarzą od ponad 30 lat jest Jurek Owsiak, także i w tym roku pobiła swój rekord, i to o niebagatelną kwotę 20 mln zł. Na ten moment uzbierano ponad 175 mln zł, ale na oficjalne wyniki trzeba będzie poczekać do marca, kiedy to zakończą się aukcje internetowe pod szyldem organizacji.