Rafał Brzozowski o zawieszeniu "Jaka to melodia": "Wrócimy do studia, kiedy tylko to będzie możliwe"

- Co prawda powstało już 5 odcinków bez udziału publiczności. Wcześniej plan zakładał, że około 18 kwietnia mamy wrócić do studia, żeby nagrywać odcinki bez udziału publiczności, do 16 kwietnia odcinki są w programie, ale z tego, co teraz się dowiadujemy, to raczej program będzie zawieszony i prawdopodobnie pasmo powtórkowe – tłumaczy prowadzący "Jaka to melodia".