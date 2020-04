TVP kończy emitować "Jaka to melodia?" i "Jeden z dziesięciu"

Nie jest tajemnicą, że większość telewizyjnych programów nagrywana jest z dużym wyprzedzeniem czasowym. Wydawałoby się więc, że nie ma problemów w tym, by widzowie mogli dostawać kolejne odcinki. Niestety, w związku z rygorystycznymi zasadami wprowadzonymi przez rząd, by ograniczyć rozwój pandemii, ekipy produkcyjne nie są już w stanie pracować nad kolejnymi materiałami.

Jak podają Wirtualne Media, "Jaka to melodia?" będzie emitowana tylko do 5 kwietnia. Natomiast jeśli chodzi o "Jeden z dziesięciu", to widzowie ostatni nowy odcinek zobaczą 14 kwietnia (oba o tej samej porze co zwykle).