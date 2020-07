Radio Nowy Świat i duet ze "szkiełka". Ich żarty z prezydenta rozbawiły słuchaczy

Radio Nowy Świat gra w sieci od czterech dni i już może pochwalić się sukcesem. Rozgłośnia założona przez byłych dziennikarzy i słuchaczy Trójki przyciągnęła w dniu debiutu 450 tys. słuchaczy . Jak dotąd reakcje fanów są bardzo pozytywne. Docenili głosy trójkowych dziennikarzy, którzy wrócili na antenę i proponowaną w radiu muzykę. Mieli też wyrozumiałość dla niedociągnięć technicznych, które w dniu debiutu dały się we znaki w postaci przerw w transmisji. Na ulubieńców słuchaczy zdecydowanie wyrastają gospodarze programu "Nowy Świt" - Grzegorz Markowski i Katarzyna Kasia, którzy prowadzą wtorkowe i czwartkowe wydania audycji.

Duet ze "szkiełka" w RNŚ

- Popandemiczną falbaną Pani prezydentowa, nasz narodowy skarb i kwiat paproci, postanowiła mrugnąć do nas, do biednego elektoratu? - zastanawiała się ironicznie dr Katarzyna Kasia.

- Nigdy się tego nie dowiemy, bo pani Agada Kornhauser-Duda postanowiła się nie odzywać - przypomniał Markowski, nawiązując do wypowiedzi Pierwszej Damy o mediach , którym - jak wyjaśniła podczas wieczoru wyborczego - świadomie nie udziela komentarzy w geście "milczącego sprzeciwu" wobec ich manipulacjom.

Polityczny dowcip spodobał się słuchaczom

"Jak ja się cieszę, że mam w końcu kogo posłuchać w pracy. Jesteście osłodą na te trudne dni", "Słuchać jest was tak dobrze jak oglądać", "co za chemia, dowcip" - cieszyli się słuchacze.

Kim są prowadzący?

Przypomnijmy, że dr Katarzyna Kasia, z wykształcenia filozof, na co dzień jest adiunktem w Katedrze Teorii Kultury, a także prodziekanem Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wiosną 2019 roku dołączyła do grona gospodarzy "Szkła kontaktowego", w którym pojawiała się już wcześniej w charakterze gościa. Grzegorz Markowski to dziennikarz radiowy i telewizyjny, w przeszłości związany m.in. z Radiostacją, Radiem Bis, radiową Jedynką, a aktualnie także TOK FM. Od 2008 roku prowadzi "Szkło kontaktowe".