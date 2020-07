Radio Nowy Świat wprowadza nową jakość. Setki tysięcy słuchaczy pierwszego dnia emisji

Piątkowy poranek słuchacze rozpoczęli z Wojciechem Mannem od piosenki "All you need is love" The Beatles.. W audycji "Poranna Manna" nie brakowało żartów i politycznych przytyków, ale drobnych i subtelnych. Najostrzejszy komentarz padł z ust Piotra Bukartyka, który zaśpiewał: "narodowych mediów może nam zarząd cmoknąć we wskazany narząd".