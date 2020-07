Paweł Wroński: kim jest dziennikarz, któremu Pierwsza Dama nie udzieli wywiadu?

Jego nazwisko padło niespodziewanie podczas przemówienia Pierwszej Damy zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów i było jednym z najbardziej zaskakujących momentów tego wieczoru. Agata Kornhauser-Duda , której w czasie prezydentury męża zarzucano brak publicznej aktywności, a w trakcie kampanii wytykano nieobecność, ujawniła dlaczego unika mediów . Poświęciła im sporą część wystąpienia, oskarżając je o manipulacje i dezinformacje. Jak wyjaśniła, jej postawa była "milczącym sprzeciwem" wobec tego typu działań, których uosobieniem według niej jest dziennikarz "Gazety Wyborczej" Paweł Wroński, do którego zwróciła się bezpośrednio z mównicy.

- Przed I turą napisał pan, że zakwitł kwiat paproci i prezydentowa się wypowiedziała. Panie redaktorze, to dzisiaj jest ten dzień, a że kwiat paproci kwitnie raz na 100 lat, to pewnie ani ja nie doczekam się rzetelności z pana strony, ani pan nie doczeka się ze mną wywiadu - powiedziała Pierwsza Dama, wywołując falę komentarzy w mediach społecznościowych. Zwolennicy prezydenta nie kryli entuzjazmu z tego, jak Agata Kornhauser-Duda utarła nosa dziennikarzowi "Wyborczej". Przeciwników Dudy zaskoczyła małostkowość prezydentowej i krytyka pod adresem mediów prywatnych, zwłaszcza w kontekście tego, jak zachowywała się w trakcie kampanii TVP. Zdziwienia nie krył sam Wroński, który wywołany do tablicy skomentował tę wypowiedź na Twitterze.