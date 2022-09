"Pytanie na śniadanie": Danuta Martyniuk będzie gotować w programie TVP2. Joanna Kurska zaprosiła ją osobiście

O zaskakującym gościu niedzielnego wydania "Pytania na śniadanie" donosi dziennik "Fakt". Joanna Kurska, która niedługo po odwołaniu męża z funkcji prezesa TVP, wróciła do pracy w telewizji, komentuje w rozmowie z gazetą pomysł zaproszenia do programu żony Zenona Martyniuka. Jak twierdzi, Danuta Martyniuk, która wiosną przeszła spektakularną metamorfozę (schudła 15 kg), "inspiruje wiele kobiet". Zdaniem Kurskiej, to "wymarzona osoba do podzielenia się swoim kulinarnym talentem".