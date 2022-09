Ida Nowakowska chwali żonę Jacka Kurskiego. "Myślę, że będzie miło"

Niedawno Nowakowska wychwalała Jacka Kurskiego. Jego odwołanie z funkcji prezesa TVP było dla niej sporym zaskoczeniem. - Muszę powiedzieć, że ja nie byłam nigdy w telewizji za innej prezesury, więc to jest takie zaskoczenie dla mnie. I rzeczywiście zawsze byłam pod wrażeniem tego, co pan prezes robił z telewizją, jak w taki sposób ambitny podchodził do tej misji telewizji i wierzę, że stworzył coś, co jest silne, tak mocne i na tak wysokim poziomie, że cieszę się, że byłam tego częścią - mówiła.