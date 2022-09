Tomasz Kammel zaskoczył w "Pytaniu na śniadanie". Nagle wspomniał o koledze z Polsatu

Tomasz Kammel w TVP pracuje z przerwami od 1997 r., a "Pytanie na śniadanie" prowadzi od 2013 r. Jego partnerki z programu się zmieniały, ale on wciąż trwa na posterunku. Śmiało można go nazwać weteranem telewizji śniadaniowej. Nie oznacza to jednak, że nie zdarzają mu się wpadki w programie na żywo.