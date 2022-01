Publiczność w Zakopanem zachwycona Sylwestrem Marzeń. "Widać ten przepych"

Tłum mieszkańców i turystów z całej Polski, a nawet i z zagranicy spędził sylwestrową noc w Zakopanem. Organizowana tam przez TVP impreza sprostała oczekiwaniom publiki. Wysłannik Wirtualnej Polski Artur Zaborski zapytał obecnych na miejscu, jak oceniają wysiłki publicznego nadawcy. Uznali, że "widać ten przepych" i "to było warte wszystkich pieniędzy". Co ciekawe, wcale nie wyczekiwali występu amerykańskiej sławy Jasona Derulo, wolą słuchać Maryli Rodowicz i Zenka. - Sylwester bez Maryli to nie sylwester - uznali.