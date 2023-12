Przygotuj się na Boże Narodzenie. Oto lista świątecznych odcinków ulubionych seriali

"Nastrojenie" się ukochaną przez nas produkcją to świetny pomysł na poczucie wyjątkowej, uroczystej atmosfery. Oczywiście zaraz obok słuchania okazjonalnej muzyki, dekorowania pierniczków, sprzątania domu i... tradycyjnej w każdym polskim domu kłótni. Jeśli z tych wymienionych elementów najbliżej jest ci do bindżowania seriali, dlatego co roku pod koniec grudnia poszukujesz epizodów specjalnych ulubionych tytułów, to przychodzimy z pomocą.