Gwiazda hitu jest poważnie chora. Podzieliła się szczerym nagraniem

– Jestem w szpitalu, ponieważ wczoraj przeszłam operację raka płuc. Wykryli go naprawdę wcześnie. To dość dziwne, ponieważ nigdy w życiu nie zapaliłam papierosa. Tak że wiecie, to była niespodzianka, ale cóż, najwidoczniej to się zdarza. Najlepszą wiadomością jest to, że wykryli go wcześnie i wycięli – kontynuowała zwierzenia o trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła.