Intymne sceny? "Możemy zlecić to komuś innemu"

37-letnia aktorka w ubiegłym roku otrzymała swoją drugą nominację do Złotego Globu. Ponownie za rolę w serialu komediowym "Stewardesa" (do obejrzenia na platformie HBO Max). To największe aktorskie wyróżnienia w karierze Kaley Cuoco. Wcześniej znana była przede wszystkim jako jedna z bohaterek telewizyjnego hitu "Teoria wielkiego podrywu".