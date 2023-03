Netflix pozwany za "Teorię wielkiego podrywu". Chodzi o odcinek sprzed 15 lat

W kontrowersyjnej scenie Sheldon (Jim Parsons) powiedział, że "Aishwarya Rai to Madhuri Dixit dla biedaków". Na słowa Sheldona Raj (Kunal Nayyar) odparł, że "Aishwarya Rai to bogini", a Madhuri Dixit to przy niej "trędowata prostytutka".