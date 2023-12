Przez lata prowadziła "DDTVN". Teraz ocenia nowe prezenterki

Co Magda Mołek sądzi o nowych prowadzących?

Co zaskakujące, wieloletnia współpracownica TVN-u przyznała, że aktualnie nie śledzi tego, co dzieje się w stacji, a konkretnie w programie, z którym była związana przez ponad dekadę. Na pytanie portalu Plejada, co sądzi o nowym duecie prowadzących, zareagowała spontanicznie: – Jezu, nic nie wiem o zmianach.