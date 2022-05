Odrażające groźby w rosyjskiej TV. Te słowa mrożą krew w żyłach

To jedna z największych zbrodni Stalina, którego decyzja doprowadziła do śmierci milionów Ukraińców. Faktycznej liczby ofiar nigdy nie ustalono - według różnych źródeł waha się ona od 3 do 10 mln, choć najprawdopodobniej Wielki Głód doprowadził do śmieci ok. 5 mln osób.