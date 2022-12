Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wreszcie zabiera głos

Raz wyrzucała Przemkowi, że wypił alkohol, innym razem zarzucała mu, że jest w programie tylko dla sławy. Kolejnym razem wyznała, że mąż się w niej za bardzo zadurzył. Wszystko to przed kamerami, nie podczas rozmowy z mężczyzną. Chyba jeszcze nigdy widzowie nie trzymali kciuków za to, by ktoś uwolnił się z toksycznej relacji.