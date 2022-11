Przedstawił swoje wymagania. Tak powinna wyglądać żona Maćka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Choć do finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozostał jeszcze moment, Marta i Maciek już wcześniej podjęli decyzję przed kamerami co do wspólnej przyszłości. Po obiecującym weselu szybko okazało się, że nie łączy ich nic poza podobnym poczuciem humoru. Dlatego nie ukrywali, że zamierzają próbować ratować ich małżeństwo.