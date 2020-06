Propaganda w TVP? Sprawdzili. Policzyli, który kandydat był bohaterem mediów

Bohater w "Wiadomościach" był jeden

Policzyli, że w "Wiadomościach" aż 82 proc. czasu antenowego poświęcone było wyborom. Tymczasem w "Faktach" do głosu dochodziły też inne sprawy – 55 proc. czasu redakcja poświęciła na informacje około wyborcze. Z kolei w "Wydarzeniach" na 139 tematów 63 dotyczyło wyborów (45 proc. czasu).

Im bliżej było do wyborów, tym tematów politycznych było coraz więcej. Towarzystwo Dziennikarskie zwraca szczególnie uwagę, że ostatnie wydanie "Wiadomości" przed ciszą wyborczą trwało 54 i pół minuty, z czego 9 i pół minuty zajęła rozmowa Danuty Holeckiej z Andrzejem Dudą .

Czytamy: "W ‘Wiadomościach’, najbardziej zajmujących się wyborami, 65 ze 101 tematów związanych z wyborami (64%) w przeważającej mierze dotyczyło Andrzeja Dudy; poza jednym neutralnym wszystkie przedstawiały go w pozytywnym świetle".

Walka o neutralność

Pokutuje przekonanie, że "Fakty" sprzyjają opozycji. Jak to wygląda w liczbach?

Z raportu wynika, że na 56 materiałów o wyborach, 14 było krytycznych wobec Dudy, 8 neutralne i 3 pozytywne. Rafał Trzaskowski miał 2 materiały negatywne, 2 neutralne i 4 pozytywne. "Co świadczy, że w drugim tygodniu kampanii ‘Fakty’ traktowały go przychylniej niż w pierwszym. Osłabł także krytycyzm wobec Andrzej Dudy" – komentuje Towarzystwo.

Ciekawie ma się sprawa zapraszanych gości do studia. W "Wiadomościach" dominowali przedstawiciele obecnej władzy – stosunek 8:6. Tymczasem w "Wydarzeniach" proporcja władz do opozycji wynosiła 4:8. Odwrotnie niż w "Wiadomościach".

Obiektywizm przyda się wszystkim

Powstał też raport o tym, jak kandydatów prezentowano w Polskim Radiu vs. komercyjnym RMF FM. Tu nie ma niespodzianek. Nadawca publiczny skupia się na pozytywnym kreowaniu wizerunku Dudy, natomiast robi wiele, żeby pokazać Trzaskowskiego w najgorszym świetle.

Natomiast sami dziennikarze Towarzystwa nie raz dali się ponieść emocjom, co widać w raporcie.

Szczególnie widać to w analizie przekazu radiowego. Punktuje się dziennikarzy mediów publicznych, uderzając m.in. w Beatę Michniewicz, prowadzącą "Salon polityczny Trójki". W raporcie autorzy wyliczają, że jej program "stał się letni, przewidywalny, momentami nudny" i że "straciła pazur".

Pytanie, czy przez to raport nie traci na prestiżu? Jest np. o "plebiscycie na prezydenta" i "festiwalizacji wizyty Dudy u Trumpa". Kolokwialny język miejscami wskazuje, że i sami autorzy raportu nie mogą znaleźć neutralnego środka.

Raport Towarzystwa Dziennikarskiego to mimo wszystko cenna rzecz, która… niewiele daje. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że widzowie "Wiadomości" zrażą się do programu po przejrzeniu takich liczb. Raport to gorzka pigułka, którą kolejny raz trzeba przełknąć.