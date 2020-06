Kampania wg TVP. 40 dni z Dudą i Trzaskowskim w rządowych mediach

Spinoza, Żydzi i dżem

Wszystko zaczęło się od ataku na dziecko. W Nowym Tomyślu dziennikarz TVP Info pytanie do Rafała Trzaskowskiego przeczytał z kartki.

– Dlaczego pan wraz z żoną wycofał dzieci z przygotowań do pierwszej komunii świętej?

Niepisana zasada mówi, że dzieci do polityki nie mieszamy. Tu została złamana.

To był jeden z pierwszych ataków na Rafała Trzaskowskiego w TVP i TVP Info, po tym jak 16 maja pojawił się on w wyścigu wyborczym i sondaże dały mu dobry wynik. Co było potem?