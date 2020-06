Reporterzy Bez Granic o TVP: "napędza rządową mowę nienawiści w kampanii prezydenckiej"

Debata prezydencka 2020. Michał Adamczyk do Trzaskowskiego: "dzień bez ataku na TVP dniem straconym"

W związku z przedstawioną sytuacją w Telewizji Polskiej Reporterzy Bez Granic zaapelowali do Unii Europejskiej o włączenie kwestii wolności mediów do postępowania przeciwko Polsce za naruszenie wartości europejskich, co mogłoby doprowadzić do nałożenia na Polskę sankcji.