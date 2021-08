Można się zdziwić. A to tylko prognoza pogody w TVP

W TVP Info można już było zobaczyć kolejne efekty współpracy Telewizji Polskiej z Platige Image. Polskiej spółki zajmującej się tworzeniem grafiki komputerowej, animacji 3D i cyfrowych efektów specjalnych wykorzystywanych w reklamach, filmach, serialach itp. W dorobku studia są takie projekty jak krótkometrażowa "Katedra" Tomasza Bagińskiego (nominacja do Oscara), efekty specjalne do "Wonder Woman", serialu "Wiedźmin" Netfliksa i wielu innych.