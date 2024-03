"Problem trzech ciał" szokuje Chińczyków. Wszystko za sprawą pierwszej sceny

- Ciasnota umysłowa doprowadza mnie trochę do szału. [...] Cieszę się, że ta kwestia przedostała się do szerszej międzynarodowej widowni. Prawdopodobnie zostanę wciągnięta na czarną listę w Chinach za to, co powiem, ale mam kuzyna, który był odizolowany i mieszkał ze świniami przez 10 lat (podczas "rewolucji kulturalnej" - przyp. red.). Jest teraz w Ameryce i dowiedziałam się o tym dopiero w Święto Dziękczynienia, kiedy nie chciał jeść szynki. [...] To jest tak głęboko zakorzenione, że o tym nie dyskutujemy - wyznała Chao w rozmowie z "The Hollywood Reporter".