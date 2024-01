"Problem trzech ciał" to nowy serial twórców "Gry o tron"

Kogo zobaczymy w serialu? Między innymi kilku aktorów z "Gry o tron". Będzie to: John Bradley, Liam Cunningham i Jonathan Pryce. Poza tym wystąpią też: Benedict Wong ("Mecenas She-Hulk"), Eiza González ("Ambulans"), Jovan Adepo ("Sorry for Your Loss"), Ben Schnetzer ("Y: Ostatni mężczyzna"), Rosalind Chao ("Better Things"), Jess Hong ("The Brokenwood Mysteries"), Marlo Kelly ("Dare me"), Alex Sharp ("Życie"), Sea Shimooka ("Arrow"), Zine Tseng i Saamer Usmani ("Kim jest Anna?").