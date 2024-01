Wysyłali niesforne dzieci na obóz przetrwania. Film Netfliksa pokazał kulisy katastrofy

To, co poraża w tej historii najbardziej to to, z jaką łatwością rodzice wysyłali dzieci na obozy przetrwania. Nie potrafili do nich dotrzeć, otoczyć fachową opieką, ale wierzyli człowiekowi w telewizora, że "naprawi" i wychowa syna czy córkę. Gdy skompromitowano pustynne obozy Cartisano, gdy zaprowadzono go przed sąd, ten wymyślił inny sposób na to, by "szkolić" dzieciaki. Za jeszcze większe pieniądze wyciągane od rodziców. Chętnych nie brakowało.