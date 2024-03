Nowa Salma Hayek. Eiza Gonzalez - nowa gwiazda Netfliksa

W "Problemie trzech ciał" wystąpili także gwiazda z universum Marvela Benedict Wong oraz Eiza Gonzalez. Pochodząca z Meksyku aktorka już od kilku lat porównywana jest do Salmy Hayek. Gonzalez w swoim kraju sukces zawdzięcza telenoweli "Lola", której popularność dotarła nawet do Stanów. To skłoniło ją do zamieszkania w Nowym Jorku. W 2014 roku zagrała w serialu "Od zmierzchu do świtu" tę samą postać, co w 1996 roku Salma Hayek.