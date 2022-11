Premiera "The Crown" w Londynie. Serialowa królowa i jej rodzina na czerwonym dywanie

"The Crown" to epicka opowieść o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Obsypany nagrodami serial Petera Morgana prezentuje losy członków monarchii, zakulisowe wydarzenia i historyczne przełomy, dodaje im głębi i ludzkiego wymiaru. Zrealizowana z rozmachem seria ma już pięć sezonów i choć twórcy zaznaczają, że to wciąż fikcja, a nie dokument, to budzi kontrowersje wśród sceptyków. Niektórzy wytykają nieścisłości w relacjonowaniu wydarzeń z minionych dekad. Inni podkreślają, że serial jest fikcją, a nie dokumentem. Byliśmy obecni na światowej premierze "The Crown" w Londynie, gdzie zebrali się wszyscy serialowi royalsi.