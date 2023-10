Premiera serialu kryminalnego na podstawie książki Katarzyny Bondy. "Morderczynie" to pierwsza polska produkcja na Viaplay

O czym opowiadają "Morderczynie"

Karolina postanowiła pójść w ślady swojego ojca i zostać policjantką. Młoda, pyskata i ambitna kobieta wierzy, że szybko uda jej się wspiąć po szczeblach hierarchii. Od kilku miesięcy jest pochłonięta sprawą, która nie daje jej spokoju. Właśnie mija rok od zaginięcia jej ukochanego taty. Bohaterka jest zdeterminowana, by go odnaleźć, i robi wszystko co w jej mocy, by dowiedzieć się, co się z nim stało, nawet jeśli musi nagiąć obowiązujące zasady. Jednocześnie nie może zrozumieć, dlaczego pozostali członkowie rodziny nie wspierają jej w poszukiwaniach. Być może dobre wspomnienia o rodzicu to tylko część prawdy?