Wstrząsające, prawdziwe historie. Te seriale trzeba nadrobić

Brannockowie właśnie wprowadzili się do pięknego, wiekowego i nieprzyzwoicie drogiego domu. Na wymarzoną posiadłość wydali całe oszczędności, licząc, że to właśnie tam będą naprawdę szczęśliwi. Rzeczywistość jednak szybko zweryfikowała ich plany. Krótko po przeprowadzce rodzina zaczęła dostawać niepokojące listy od tajemniczego "Obserwatora". Stalker dawał do zrozumienia, że śledzi każdy ruch lokatorów, także mieszkających w domu dzieci. Ciąg dramatycznych wydarzeń doprowadził do tego, że początkowo wesoła familia zaczęła kwestionować nie tylko szczere intencje otoczenia, ale także własne zdrowie psychiczne.