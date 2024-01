Premiera nowego serialu Marvela. Krytycy są zgodni

Na korzyść kreacji postaci zadziałałoby również wykorzystanie narracji zza kadru, która zbliżyłaby widzów do niedostępnej Mai. Decyzją in plus byłoby też skrócenie czasu trwania 5-odcinkowego serialu do dwugodzinnego filmu, z którego należałoby pozbyć się wielu niepotrzebnych, głównie tych przedłużających ekspozycję elementów.