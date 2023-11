"Echo" nowy serial Marvela okaże się najbrutalniejszą jak dotąd produkcją studia?

Reżyserka serialu Sidney Freeland w rozmowie z serwisem ComikBook tak określiła postać May: - Ona jest złoczyńcą i jeśli chodzi o ton, chcieliśmy się na tym oprzeć. Myślę, że kiedy rozmawialiśmy z kierownictwem na temat naszego podejścia, a potem budowaliśmy styl wizualny, stwierdziliśmy: o tak, oprzyjmy się na tym. Jej moc w komiksach polega na tym, że może skopiować wszystko, każdy ruch, cokolwiek. To trochę słabe. Powiem więc, że to nie jest jej moc [w serialu – przyp. red.], i na tym zakończę.