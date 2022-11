"Prawdziwa miłość" to kolejny program dla singli. Czym się różni od konkurencji?

Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, tak brzmi roboczy tytuł nowego reality show, bazującego na szwedzkim formacie "True Love". Polska wersja będzie nadawana na kanale TVN7. Zgłoszenia do castingu będą zbierane do 17 lutego 2023 r. Zdjęcia ruszą w przyszłym roku, ale gdzie i kiedy dokładnie będą one realizowane – oficjalnie nie wiadomo.