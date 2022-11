Natasza Urbańska błyszczała na pokazie Dawida Wolińskiego. Wszystkie oczy skierowane były na nią

We wtorek 22 listopada Dawid Woliński zaprezentował swoją najnowszą kolekcję nazwaną Resort 2023. Tym razem juror "Top Model" postawił na dość kameralną imprezę, która odbyła się w ciągu dnia i była zaadresowana przede wszystkim do grona wiernych fanów twórczości Wolińskiego. Na imprezie stawiło się więc liczne grono gwiazd show-biznesu, które słyną z zamiłowania do kreacji projektanta.