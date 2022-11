Kreacja Klaudii El Dursi z finału "Hotel Paradise". "Zjawiskowa!"

"Hotel Paradise" cieszy się popularnością widzów. Od początku był prowadzony przez piękną Klaudię El Dursi, która po występie w "Top Model" otworzyła sobie drzwi do kariery, i trzeba przyznać, że w każdym odcinku wyglądała doskonale. Co ona i jej styliści zdecydowali się wybrać, by olśnić w finale programu?