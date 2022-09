Prapremiery "Ślubu" nie będzie. Player opublikował komunikat dotyczący programu

To sytuacja bez precedensu. Jeszcze nie było takiej sytuacji, by trzeba było wycinać z programu jednego z ekspertów, którzy doradzali parom. Player poinformował, że w związku z tym prapremiera na platformie się nie odbędzie. Co najciekawsze - choć o kontrowersyjnych opiniach Olszaka, którego nie powinno się promować w dużej stacji telewizyjnej, mówiło się co najmniej od lipca, Player pisze o sytuacji, która "wszystkich zaskoczyła".