Skandaliczne wypowiedzi nowego eksperta "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Odradza używania prezerwatyw? [OPINIA]

Niestosowne opinie Rafał Olszak kieruje również wobec kobiet. Na pytanie internautki obawiającej się, że jako samotna matka może nie spotkać właściwego mężczyzny, psycholog uznał, że pani musi dbać o swoją atrakcyjność, "bo ma silną konkurencję wśród kobiet bezdzietnych". A mężczyznę, który po kilku miesiącach związku nie wie, co czuje do partnerki, lepiej sobie odpuścić, skoro "nawet nie chce mu się okłamywać dziewczyny, że ją kocha, żeby z nią czasem pójść do łóżka". Z kolei zrozpaczona kobieta po nagłej śmierci narzeczonego powinna... "zmienić fryzurę, garderobę, miejsce do życia, może nawet pracę".