Kontrowersyjny psycholog Rafał Olszak usunięty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci są zgodni

- Bardzo dobrze się stało, że TVN wycofał się z tej koncepcji – komentuje Aleksandra Musielak, psycholożka i ekspertka z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. – Trudno nazwać Rafała Olszaka ekspertem w dziedzinie psychologii. W swoich publicznych wypowiedziach nie odnosi się do wiedzy psychologicznej, nie popiera swoich opinii żadnymi wynikami badań ani uznanymi teoriami naukowymi. Można raczej odnieść wrażenie, że to, co prezentuje w internecie, to jego prywatne poglądy. Warto przy tej okazji wspomnieć, że psycholog to zawód zaufania publicznego. Takie osoby muszą uważać, co publikują. Ponoszą dużą odpowiedzialność za to, co głoszą publicznie, także w mediach społecznościowych. Nie mówiąc już o telewizji.