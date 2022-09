Rafał Olszak wydał kolejne oświadczenie. Nie ma sobie nic do zarzucenia

Kontrowersyjny psycholog Rafał Olszak brał udział w nagraniach do najnowszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jako ekspert, ale tuż przed emisją okazało się, że produkcja nie pokaże go w programie. Stało się tak po nagłośnieniu skandalicznych opinii, które Olszak prezentował w sieci. On sam nie uważa jednak, by robił coś, co nie przystoi dyplomowanemu psychologowi.