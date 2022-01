"Pozłacany wiek". Gwiazdy serialu chwalą scenarzystę z Europy. "Wie o nas więcej niż Amerykanie"

Amerykański pozłacany wiek był okresem w drugiej połowie XIX w., gdy dochodziło do ogromnych przemian gospodarczych i idących za nimi konfliktów. Właśnie do tej ery Julian Fellowes, autor historycznego hitu "Downtown Abbey", zabiera widzów w nowym serialu "Pozłacany wiek". - Jakby nie było, Julian jest angielskim lordem i świetnym historykiem. I w przypadku amerykańskiej historii był równie dokładny i skrupulatny, odtwarzając ten czas. Wie więcej o pozłacanym wieku niż większość Amerykanów i ktokolwiek z obsady – mówiła w rozmowie z WP gwiazda serialu Christine Baranski. Razem z Cynthią Nixon uwielbiają "Downtown Abbey" i nie wyobrażają sobie, by ktoś inny mógł lepiej opowiedzieć ten kawałek amerykańskiej historii.