Powstaje kontynuacja hitu Netfliksa. Pojawią się nowe postaci

Nowe postaci w "Wednesday"

Z informacji opublikowanych w serwisie "What's on Netflix" wynika, że aktualnie trwają castingi do trzech ról. Pierwszą z nich jest Karloff, młody, wysportowany nastolatek, który ma być grany przez aktora z protezą. Jak sugeruje portal, być może ma on związek z Frankensteinem i wcielającym się w niego słynnym Borisem Karloffem, stąd imię/pseudonim nowego bohatera.