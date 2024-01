Polacy pokochali hit Netfliksa. Do sieci trafiło zabawne wideo

Katarzyna Herman jak Jenna Ortega

Co jak co, ale ekipa marketingowców Netfliksa "umie w akcje promocyjne". W ostatnich tygodniach na oficjalnym profilu rodzimej wersji serwisu pojawiły się już krótkie nagrania nawiązujące do plebiscytu "Młodzieżowe Słowo Roku" (a w wersji szlacheckiej – Baroku), publikowanych w okolicach świąt jak grzybów po deszczu tzw. prezentowników, czyli list pomysłów na podarunki dla najbliższych, czy prezentujące serialową z ducha wersję słynnego mema z klaunem w charakterystycznej formie nagrania youtuberek beauty.